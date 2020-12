Ghost of Tsushima: Legends, ecco i nuovi costumi sbloccabili! (Di sabato 19 dicembre 2020) Ghost of Tsushima: Legends si aggiorna con tanti nuovi costumi ispirati alle IP di PlayStation più famose, da Bloodborne a God of War, passando per Horizon Zero Dawn Nonostante l’attenzione giornalistica di questi giorni sia ovviamente canalizzata sul “fenomeno” Cyberpunk 2077, di cose interessanti ne stanno succedendo nel mercato videoludico. L’arrivo della nuova generazione di console sembra un po’ aver messo in ombra tutte le novità che sono invece caratteristiche della ormai “old-gen” (fa strano chiamarla così). Il supporto ai titoli di PlayStation 4 e Xbox One non si è ovviamente fermato e continuerà ancora per diversi anni. Uno di questi titoli è Ghost of Tsushima, IP di Sony esclusiva PlayStation 4 (e in retrocompatibilità giocabile anche su PlayStation 5) ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 dicembre 2020)ofsi aggiorna con tantiispirati alle IP di PlayStation più famose, da Bloodborne a God of War, passando per Horizon Zero Dawn Nonostante l’attenzione giornalistica di questi giorni sia ovviamente canalizzata sul “fenomeno” Cyberpunk 2077, di cose interessanti ne stanno succedendo nel mercato videoludico. L’arrivo della nuova generazione di console sembra un po’ aver messo in ombra tutte le novità che sono invece caratteristiche della ormai “old-gen” (fa strano chiamarla così). Il supporto ai titoli di PlayStation 4 e Xbox One non si è ovviamente fermato e continuerà ancora per diversi anni. Uno di questi titoli èof, IP di Sony esclusiva PlayStation 4 (e in retrocompatibilità giocabile anche su PlayStation 5) ...

