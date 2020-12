GFVIP, eliminazioni, nuovi ingressi, scontri inaspettati (Di sabato 19 dicembre 2020) Procede come da programma il GFVIP che si prepara insieme alla produzione a vivere le festività di fine anno insieme ai suoi tanti fan. La puntata di venerdì 18 dicembre non ha mancato di stupire, tanti i momenti salienti che hanno tenuto alta l’attenzione e altrettanti quelli emozionati e allo stesso tempo discutibili. Gli inquilini veterani, quelli rinchiusi da più di tre mesi, stanno cominciando a percepire alcune problematiche anche piscologiche del format, tuttavia sono ben integrati e affiatati tra loro. Alfonso Signorini ha annunciato l’entrata di tre nuovi vipponi, tre nomi più o meno noti: Carlotta Dell’Isola, ex fidanzata di Temptation Island non conosciuta dagli inquilini in casa, Mario Ermito attore e Cecilia Capriotti che ha avuto un benvenuto al veleno da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Squalificato Filippo Nardi in seguito ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Procede come da programma ilche si prepara insieme alla produzione a vivere le festività di fine anno insieme ai suoi tanti fan. La puntata di venerdì 18 dicembre non ha mancato di stupire, tanti i momenti salienti che hanno tenuto alta l’attenzione e altrettanti quelli emozionati e allo stesso tempo discutibili. Gli inquilini veterani, quelli rinchiusi da più di tre mesi, stanno cominciando a percepire alcune problematiche anche piscologiche del format, tuttavia sono ben integrati e affiatati tra loro. Alfonso Signorini ha annunciato l’entrata di trevipponi, tre nomi più o meno noti: Carlotta Dell’Isola, ex fidanzata di Temptation Island non conosciuta dagli inquilini in casa, Mario Ermito attore e Cecilia Capriotti che ha avuto un benvenuto al veleno da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Squalificato Filippo Nardi in seguito ...

