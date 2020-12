GF Vip, Rosalinda Cannavò confessa: ‘Sono innamorata di Dayane’ (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo i problemi, gli scontri e i riavvicinamenti, l’attrice ha confessato a Giulia Salemi degli aspetti inediti di quello che sente per Dayane Mello. Ecco le sue parole. GF Vip: amicizia in crisi tra Rosalinda e Dayane In questi giorni ci sono degli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip da due amiche che da tre mesi si supportano e vivono sempre insieme: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due ragazze dall’inizio del reality hanno creato un bel rapporto fino ad arrivare a baci sulla bocca e dichiarazioni di amore. Dayane ha svelato a Rosalinda di essere un po’ innamorata di lei. Tuttavia, negli ultimi giorni, tra le due le cose sembrano essere cambiate. Da qualche tempo i concorrenti hanno iniziato a mettere in guardia Rosalinda da Dayane. Secondo loro la modella ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo i problemi, gli scontri e i riavvicinamenti, l’attrice hato a Giulia Salemi degli aspetti inediti di quello che sente per Dayane Mello. Ecco le sue parole. GF Vip: amicizia in crisi trae Dayane In questi giorni ci sono degli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip da due amiche che da tre mesi si supportano e vivono sempre insieme:e Dayane Mello. Le due ragazze dall’inizio del reality hanno creato un bel rapporto fino ad arrivare a baci sulla bocca e dichiarazioni di amore. Dayane ha svelato adi essere un po’di lei. Tuttavia, negli ultimi giorni, tra le due le cose sembrano essere cambiate. Da qualche tempo i concorrenti hanno iniziato a mettere in guardiada Dayane. Secondo loro la modella ...

