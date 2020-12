Gf Vip, Maria Teresa Ruta replica all’attacco della De Grenet: “L’avevo avvisato” (Di sabato 19 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta ha commentato nella notte la squalifica di Filippo Nardi, ecco come ha replicato all’attacco di Samantha De Grenet È andata in onda ieri 18 dicembre la 27esima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 dicembre 2020)ha commentato nella notte la squalifica di Filippo Nardi, ecco come hatodi Samantha DeÈ andata in onda ieri 18 dicembre la 27esima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è... Maria Teresa! #GFVIP - AngelaVillani9 : RT @MarioManca: #GfVip: Filippo Nardi squalificato (ma i «complici» tacciono) - Elena52199033 : RT @laughsinpain: In realtà il GF è finito e Tommaso sta per intervistare Stefania e Maria Teresa al Tommy Talks VIP #GFVIP - laughsinpain : In realtà il GF è finito e Tommaso sta per intervistare Stefania e Maria Teresa al Tommy Talks VIP #GFVIP - Stefani97408687 : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato litiga con Alfonso Signorini - Il Tempo -