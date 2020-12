GF Vip | Filippo Nardi squalificato | “Il mio è sex humor” Le reazioni sono diverse

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 19 dicembre 2020)è il nuovo concorrentedal gioco del Gf vip 5 e la sua uscita dalla Casa è avvenuta una settimana dopo il suo ingresso, per via di alcune esternazioni spinte che molti telespettatori tacciano di “sessismo”. La produzione del Gf, alla fine, ha dato voce alle polemiche social sollevate su, mostrando una clip al lord italo-inglese contenente le sue parole incriminate rivolte nella Casa acoinquiline vip, tra cui Maria Teresa Ruta. Delle esternazioni che in molti definiscono incresciose, ma che, a sua difesa, il lord ritiene siano dettate dal suo “sex” inglese, incompreso. La comunicazione della squalifica è, tuttavia, giunta come un fulmine a ciel sereno a, nella nuova puntata del reality, scatenando tra le ...