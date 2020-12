‘Gf Vip 5’, ventisettesima puntata: eliminato Cristiano Malgioglio, espulso Filippo Nardi, quattro nuovi ingressi in Casa e i nominati sono… (Di sabato 19 dicembre 2020) La ventisettesima puntata del Gf Vip 5 ha preso il via questa sera con un tono meno leggero del solito. Il conduttore, Alfonso Signorini, dopo il consueto saluto agli eliminati e agli opinionisti Pupo e Antonella Elia, ha poi fatto incursione in Casa. È stata immediatamente affrontata la questione riguardante le frasi pesanti pronunciate da Filippo Nardi verso le inquiline della Casa. Il conte è stato ufficialmente squalificato, ma a prendere le sue difese è stata Samantha De Grenet che, di fronte all’atteggiamento vittimistico di Maria Teresa Ruta, l’ha accusata di voler peggiorare la sua immagine pubblica, anche se era appena stato (giustamente) pulito. Si è passati poi ad un momento goliardico tra Cristiano Malgioglio, Pierpaolo Pretelli ed ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladel Gf Vip 5 ha preso il via questa sera con un tono meno leggero del solito. Il conduttore, Alfonso Signorini, dopo il consueto saluto agli eliminati e agli opinionisti Pupo e Antonella Elia, ha poi fatto incursione in. È stata immediatamente affrontata la questione riguardante le frasi pesanti pronunciate daverso le inquiline della. Il conte è stato ufficialmente squalificato, ma a prendere le sue difese è stata Samantha De Grenet che, di fronte all’atteggiamento vittimistico di Maria Teresa Ruta, l’ha accusata di voler peggiorare la sua immagine pubblica, anche se era appena stato (giustamente) pulito. Si è passati poi ad un momento goliardico tra, Pierpaolo Pretelli ed ...

