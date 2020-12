‘Gf Vip 5’, Samantha De Grenet si scaglia contro Maria Teresa Ruta dopo la squalifica di Filippo Nardi: ecco perché (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri sera abbiamo assistito a una prevedibilissima espulsione dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 di Filippo Nardi. Appena entrato a far parte del reality, quest’ultimo si è lasciato andare a dei veri e propri sfondoni considerati inaccettabili dalla produzione, così come anche dal pubblico a casa, che aveva a gran voce invocato la squalifica di Nardi. Vittima principale delle parole di Filippo è stata Maria Teresa Ruta, a cui sono state rivolte alcune delle più inaccettabili affermazioni: se da una parte l’uomo continuava a ripetere che si fosse trattato di pura e semplice ironia, il messaggio passato non è piaciuto per nulla agli spettatori, che non hanno perdonato esclamazioni decisamente poco gradevoli. Molto dispiaciuta per l’espulsione è stata ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri sera abbiamo assistito a una prevedibilissima espulsione dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 di. Appena entrato a far parte del reality, quest’ultimo si è lasciato andare a dei veri e propri sfondoni considerati inaccettabili dalla produzione, così come anche dal pubblico a casa, che aveva a gran voce invocato ladi. Vittima principale delle parole diè stata, a cui sono state rivolte alcune delle più inaccettabili affermazioni: se da una parte l’uomo continuava a ripetere che si fosse trattato di pura e semplice ironia, il messaggio passato non è piaciuto per nulla agli spettatori, che non hanno perdonato esclamazioni decisamente poco gradevoli. Molto dispiaciuta per l’espulsione è stata ...

