'Gf Vip 5', Mario Ermito "cotto" di una delle sue coinquiline? Ecco le loro chat prima di entrare nel reality (Di sabato 19 dicembre 2020) L'ingresso di Mario Ermito nella Casa del Gf Vip 5 sta già scatenando vari gossip. Era lampante ieri sera l'imbarazzo tra l'attore e l'influencer Sonia Lorenzini, che hanno ammesso di conoscersi, ma solo tramite chat. Il sito Giornalettismo.com ha riportato alcuni stralci dei messaggi che i due ragazzi si sarebbero scambiati quest'estate, dopo la fine della storia tra Sonia e Federico Piccinato a giugno. Dopo qualche settimana di silenzi, Mario è tornato a corteggiare Sonia a settembre, ma lei ha tentato di prendere tempo: "Per me è un periodo particolare" scriveva. Ma l'attore non si era dato per vinto: Non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Daje Sonia ci penso io a tirarti su di morale. Sonia tentava di allontanarlo: ...

