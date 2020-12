GF Vip 2020 | Nardi squalificato | Zorzi show | le pagelle della ventisettesima puntata

Leggi su dilei

(Di sabato 19 dicembre 2020) Continua l’avventura del GF Vip con unasegnata dall’espulsione di Filippoper le frasi volgari su Maria Teresa Ruta e dall’ingresso di nuovi concorrenti. Il reality supererà le feste e la Casa si sta popolando di nuovi inquilini, con dinamiche di gioco sempre più avvincenti. L’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, due concorrenti molto forti, non è pesato grazie alla capacità di Signorini di arricchire il cast in modo intelligente. Scopriamo insieme ledel GF Vip. ALFONSO SIGNORINI – Sta facendo la storiatv con questo GF Vip, dimostrando anche la sua capacità di cogliere i desideri del pubblico. Abile nel toccare i tasti giusti per raccontare le storie dei ...