Gerry Scotti prende di petto Conte e Renzi: "La gente non arriva a fine mese e voi…" (Di sabato 19 dicembre 2020) Gerry Scotti contro il governo Conte. E contro i "balletti" di Matteo Renzi. Una voce che non ti aspetti."Parlano di rimpasti mentre la gente muore di fame". Sembrano giudizi banali, ma questo governo ha causato come non mai la rabbia di tanti conduttori e personalità dello spettacolo. Che, chi con ironia, chi con parole acuminate, si sono esposti a giudizi negativi sull'operato dell'esecutivo sulla pandemia, sui divieti, sull'economia. Ed ora anche sul braccio di ferro che ha luogo in seno al governo tra Italia Vita e il premier. Raramente si è vista la critica politica trasferirsi sulla bocca di anchorman di programmi di intrattenimento quasi quotidianamente. Anche il conduttore di Mediaset di fronte alla situazione politica del Paese non può che puntare il dito contro il ...

