George Clooney, tutti i grandi amori del divo di Hollywood (Di sabato 19 dicembre 2020) George Clooney, tra i sex symbol del mondo cinematografico ha collezionato grandi amori nel corso della sua vita e parallelamente nella sua carriera. Felicemente sposato con la diplomatica Amal dal 2014 madre dei gemelli Alexander ed Ella, nel suo passato da “Scapolo D’Oro” dello starsystem una serie di conquiste. Agli inizi della sua carriera ha vissuto una relazione con Kelly Preston, futura moglie di John Travolta, tra il 1987 e il 1989. Al termine della loro storia, l’attrice statunitense ha lasciato in dono il maialino Max che l’attore aveva regalato alla Preston per il suo compleanno. Nello stesso anno sposa a Las Vegas l’attrice Talia Balsam: il primo matrimonio del divo si concluderà nel 1993. In seguito al divorzio, aveva dichiarato che non si sarebbe più sposato. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020), tra i sex symbol del mondo cinematografico ha collezionatonel corso della sua vita e parallelamente nella sua carriera. Felicemente sposato con la diplomatica Amal dal 2014 madre dei gemelli Alexander ed Ella, nel suo passato da “Scapolo D’Oro” dello starsystem una serie di conquiste. Agli inizi della sua carriera ha vissuto una relazione con Kelly Preston, futura moglie di John Travolta, tra il 1987 e il 1989. Al termine della loro storia, l’attrice statunitense ha lasciato in dono il maialino Max che l’attore aveva regalato alla Preston per il suo compleanno. Nello stesso anno sposa a Las Vegas l’attrice Talia Balsam: il primo matrimonio delsi concluderà nel 1993. In seguito alrzio, aveva dichiarato che non si sarebbe più sposato. In ...

infoitcultura : George Clooney difende Tom Cruise sulla sfuriata: 'Io non avrei fatto così, ma lui ha pienamente ragione' - Teleblogmag : Tantissimi ospiti e argomenti anche in questa puntata. #chetempochefa #raitre - AnonymeRai : ? Rai, George Clooney, domenica in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” da Fabio Fazio lancia il suo ultimo film… - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ CHE TEMPO CHE FA “ * « DOMENICA 20 DICEMBRE GEORGE CLOONEY, ROBBIE WILLIAMS E CLAUDIO BAGLIONI »… - MatteoSelfinio : @ritadallachiesa @GiusCandela @antoclerici Ma signora Rita mi stupisco di lei, ma non vuole sognare con George Clooney? -