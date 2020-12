Genzano di Roma | novità nel PD

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un sabato politicamente importante (per il centrosinistra che, ricordiamo, governa la città) adi, quello di oggi, 19 dicembre 2020. E’ termina l’esperienza di Carlo Valle quale segretario della locale sezione del PD; iniziata il 6 aprile 2019. Al timone dei democratici genzanesi arriva Agostino Cesaroni. La politica, a qualsiasi livello e su qualsiasi sponda, è bella: se non ci fosse non vivremmo in una democrazia liberale. su Il Corriere della Città.