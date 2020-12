“Genovese ha torturato la mia cliente per 20 ore”. Il racconto dell’avvocato della vittima (Di sabato 19 dicembre 2020) . “La mia assistita è stata torturata per 20 ore. Una violenza inaudita. Mentre leggevo il fermo di Alberto Genovese mi sono dovuto bloccare e prendere aria, perché era troppo”. Sono le parole dell’avvocato Luigi Liguori, nuovo difensore della 18enne violentata da Alberto Genovese durante una festa avvenuta il 10 ottobre scorso a casa dell’imprenditore 43enne. Il legale ha raccontato lo stato della sua cliente, vittima di una “vera e propria turtura” e ha negato l’esistenza di un presunto accordo economico tra le parti: “Non c’è nessun accordo e non c’è stato un avvicinamento da parte dei legali di controparte”. “La mia cliente è stata torturata per 20 ore. Ripeto, torturata. Neppure nei film dell’orrore si vedono cose di questo tipo. Nonostante abbia ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) . “La mia assistita è stata torturata per 20 ore. Una violenza inaudita. Mentre leggevo il fermo di Albertomi sono dovuto bloccare e prendere aria, perché era troppo”. Sono le paroleLuigi Liguori, nuovo difensore18enne violentata da Albertodurante una festa avvenuta il 10 ottobre scorso a casa dell’imprenditore 43enne. Il legale ha raccontato lo statosuadi una “vera e propria turtura” e ha negato l’esistenza di un presunto accordo economico tra le parti: “Non c’è nessun accordo e non c’è stato un avvicinamento da parte dei legali di controparte”. “La miaè stata torturata per 20 ore. Ripeto, torturata. Neppure nei film dell’orrore si vedono cose di questo tipo. Nonostante abbia ...

“Se non fosse Genovese questa notizia sarebbe finita in fondo a una ... Peggio di un film horror: una vera tortura Finora la vittima ha preferito non esporsi mediaticamente, ha rilasciato una sola ...

Il caso Genovese interpretato attraverso un libro del Marchese de Sade

Rosa Aimoni, collaboratrice di Sololibri, analizza il “caso Genovese”, attualmente agli onori della cronaca, attraverso il Marchese de Sade. Da cosa nasce il sadismo? Le vittime ne hanno colpa?

Rosa Aimoni, collaboratrice di Sololibri, analizza il "caso Genovese", attualmente agli onori della cronaca, attraverso il Marchese de Sade. Da cosa nasce il sadismo? Le vittime ne hanno colpa?