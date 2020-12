Genova. Un concorso internazionale di grafica e design per la mascotte del pesto (Di sabato 19 dicembre 2020) Iniziativa in occasione dell’ottava edizione del Campionato Mondiale di pesto genovese al mortaio, che si terrà in presenza il 20 marzo 2021. Una mascotte per un marchio di fabbrica della Liguria e di Genova in particolare, il pesto. Professionisti di grafica e design, autori di fumetti, appassionati di disegno, creativi di tutte le età, artisti, botteghe d’arte, studi e agenzie di immagine, studenti di scuole d’arte e accademie (eventualmente rappresentati da una persona maggiorenne) sono invitati a partecipare al grande concorso di cartoon “pestochampionship Mascot” per l’individuazione della mascotte del pesto, il testimonial virtuale che accompagnerà e valorizzerà tutte le manifestazioni del Campionato Mondiale nei ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 dicembre 2020) Iniziativa in occasione dell’ottava edizione del Campionato Mondiale digenovese al mortaio, che si terrà in presenza il 20 marzo 2021. Unaper un marchio di fabbrica della Liguria e diin particolare, il. Professionisti di, autori di fumetti, appassionati di disegno, creativi di tutte le età, artisti, botteghe d’arte, studi e agenzie di immagine, studenti di scuole d’arte e accademie (eventualmente rappresentati da una persona maggiorenne) sono invitati a partecipare al grandedi cartoon “championship Mascot” per l’individuazione delladel, il testimonial virtuale che accompagnerà e valorizzerà tutte le manifestazioni del Campionato Mondiale nei ...

