Genova. Emergenza Covid: contributi per ristoranti, palestre, strutture ricettive (Di sabato 19 dicembre 2020) Esenzione tassa occupazione suolo per gli ambulanti fino a fine 2020. Un aiuto ai settori tra i più penalizzati dalle chiusure imposte dal Dpcm a salvaguardia della salute pubblica. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar e operatori della ristorazione in generale, ma anche palestre, impianti sportivi, alberghi e strutture ricettive, commercio ambulante e florovivaismo. Questi settori, fortemente penalizzati dalle chiusure imposte dagli ultimi Dpcm per il contenimento della diffusione del Covid-19, sono tra i destinatari dei contributi deliberati dalla giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e dall’assessore al Commercio Paola Bordilli, a sostegno delle imprese locali. Per il sostegno del tessuto ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 dicembre 2020) Esenzione tassa occupazione suolo per gli ambulanti fino a fine 2020. Un aiuto ai settori tra i più penalizzati dalle chiusure imposte dal Dpcm a salvaguardia della salute pubblica., trattorie, osterie, pizzerie, bar e operatori della ristorazione in generale, ma anche, impianti sportivi, alberghi e, commercio ambulante e florovivaismo. Questi settori, fortemente penalizzati dalle chiusure imposte dagli ultimi Dpcm per il contenimento della diffusione del-19, sono tra i destinatari deideliberati dalla giunta comunale di, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e dall’assessore al Commercio Paola Bordilli, a sostegno delle imprese locali. Per il sostegno del tessuto ...

