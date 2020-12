Gelo o freddo, potrebbero arrivare entrambi. Tempeste a fine anno (Di sabato 19 dicembre 2020) Ovvio, sono due concetti differenti. freddo è una cosa, Gelo è un’altra. Il freddo implica solitamente temperature prossime allo zero, il Gelo al di sotto dello zero. La concettualità è importante, perché molti quando sentono nominare il Gelo pensano chissà a quali situazioni meteo climatiche estreme. Invece no, non è necessario. Perché non prendere in considerazione entrambe le ipotesi? Noi, al momento non ci sentiamo né di escludere la prima, né di tirar via la seconda. Prima potrebbe arrivare il freddo, che a certe quote sarebbe già Gelo, poi potrebbe arrivare aria gelida da est. Ecco, la provenienza delle masse d’aria è importante, perché solitamente quando arrivano da levante hanno un potenziale termico ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Ovvio, sono due concetti differenti.è una cosa,è un’altra. Ilimplica solitamente temperature prossime allo zero, ilal di sotto dello zero. La concettualità è importante, perché molti quando sentono nominare ilpensano chissà a quali situazioni meteo climatiche estreme. Invece no, non è necessario. Perché non prendere in considerazione entrambe le ipotesi? Noi, al momento non ci sentiamo né di escludere la prima, né di tirar via la seconda. Prima potrebbeil, che a certe quote sarebbe già, poi potrebbearia gelida da est. Ecco, la provenienza delle masse d’aria è importante, perché solitamente quando arrivano da levante hun potenziale termico ...

