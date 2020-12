Gazzetta: Lega A e B spingono Gravina a ricandidarsi. Solo Lotito contrario (Di sabato 19 dicembre 2020) 17 presidenti su 20 della Lega Serie A hanno votato affinché Gabriele Gravina sia riconfermato come presidente della Figc. Un vero plebiscito che apre le porte ad una sua ricandidatura in vista delle elezioni del 22 febbraio. Dei 3 voti contrari due, Benevento e Crotone, potrebbero cambiare, resterebbe all’opposizione Solo il presidente della Lazio Lotito. Ma a Gravina basterebbero di gran lunga per ricandidarsi e soprattutto per sfruttare questo appoggio per pensare di vincere, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Anche nella Lega di Serie B Gravina avrebbe ottenuto quasi un plebiscito, con l’unico voto contro della Salernitana di Lotito Nei prossimi giorni il presidente uscente potrebbe candidarsi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) 17 presidenti su 20 dellaSerie A hanno votato affinché Gabrielesia riconfermato come presidente della Figc. Un vero plebiscito che apre le porte ad una sua ricandidatura in vista delle elezioni del 22 febbraio. Dei 3 voti contrari due, Benevento e Crotone, potrebbero cambiare, resterebbe all’opposizioneil presidente della Lazio. Ma abasterebbero di gran lunga pere soprattutto per sfruttare questo appoggio per pensare di vincere, come scrive oggi ladello Sport. Anche nelladi Serie Bavrebbe ottenuto quasi un plebiscito, con l’unico voto contro della Salernitana diNei prossimi giorni il presidente uscente potrebbe candidarsi ...

