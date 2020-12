Gasperini-Gomez, cosa si nasconde dietro questa "scelta tecnica": scaricato il Papu, la Dea prende posizione (Di sabato 19 dicembre 2020) Esplode nuovamente il caso dell'Atalanta e del Papu Gomez, che non è stato convocato per la sfida di Serie A con la Roma. Gian Piero Gasperini, in accordo con il club presieduto da Percassi, ha deciso di non inserirlo nella vista dei convocati: scelta tecnica, la motivazione ufficiale. Di fatto l'allenatore dei bergamaschi prosegue con la linea dura, nonostante l'argentino contro la Juventus fosse entrato dalla panchina offrendo un contributo valido e prezioso. “Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall'allenatore”, ha dichiarato il Gasp in conferenza facendo riferimento al messaggio social del Papu, che però non ha mai nominato. “Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia”, ha aggiunto il tecnico ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Esplode nuovamente il caso dell'Atalanta e del, che non è stato convocato per la sfida di Serie A con la Roma. Gian Piero, in accordo con il club presieduto da Percassi, ha deciso di non inserirlo nella vista dei convocati:, la motivazione ufficiale. Di fatto l'allenatore dei bergamaschi prosegue con la linea dura, nonostante l'argentino contro la Juventus fosse entrato dalla panchina offrendo un contributo valido e prezioso. “Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall'allenatore”, ha dichiarato il Gasp in conferenza facendo riferimento al messaggio social del, che però non ha mai nominato. “Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia”, ha aggiunto il tecnico ...

