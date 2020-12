Gaia e Camilla, investite in corso Francia: la richiesta del pm (Di sabato 19 dicembre 2020) A quasi un anno di distanza dalla tragica morte di Gaia e Camilla, le due amiche investite mentre attraversavano corso Francia, a Roma, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2019, arriva la richiesta del pm per l’unico accusato, Pietro Genovese. Richiesti 5 anni per Pietro Genovese Il pm Roberto Felici ha ribadito la sua richiesta una condanna a 5 anni per omicidio stradale plurimo per Pietro Genovese. Il 21enne era alla guida di un suv quando ha travolto e ucciso le due amiche. Genovese aveva scelto il rito abbreviato, la sentenza del gup Gaspare Sturzo è attesa per il 19 dicembre, questa data era stata scelta dopo che lo scorso novembre il gup aveva rimandato la sentenza per avere più tempo per ascoltare bene le parti e i testimoni. Un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) A quasi un anno di distanza dalla tragica morte di, le due amichementre attraversavano, a Roma, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2019, arriva ladel pm per l’unico accusato, Pietro Genovese. Richiesti 5 anni per Pietro Genovese Il pm Roberto Felici ha ribadito la suauna condanna a 5 anni per omicidio stradale plurimo per Pietro Genovese. Il 21enne era alla guida di un suv quando ha travolto e ucciso le due amiche. Genovese aveva scelto il rito abbreviato, la sentenza del gup Gaspare Sturzo è attesa per il 19 dicembre, questa data era stata scelta dopo che lo snovembre il gup aveva rimandato la sentenza per avere più tempo per ascoltare bene le parti e i testimoni. Un ...

lamiagentelosa : Mi spiace, ma 'La sera dei Miracoli' solo se sei Camilla Musso, Giordana, Gaia e la squadra bianca di amici15 #Amici2020 - siobanvict : RT @ilmessaggeroit: Gaia e Camilla morte investite a Roma, il pm chiede 5 anni per Pietro Genovese - Notiziedi_it : Gaia e Camilla, per Pietro Genovese il pm chiede cinque anni di carcere - Notiziedi_it : Corso Francia, il pm chiede 5 anni per l’omicidio stradale di Gaia e Camilla. Oggi la sentenza - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Gaia e Camilla morte investite a Roma, il pm chiede 5 anni per Pietro Genovese -