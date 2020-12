Fuori Cristiano Malgioglio, scatta la richiesta dei vipponi. “Ne ha bisogno”: la risposta del GF Vip (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra lo sgomento di tutti, vipponi compresi, Cristiano Malgiolgio è uscito dal GF Vip. Finito lunedì scorso in nomination con Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, al momento del verdetto comunicato in Casa da Tommaso, il paroliere ha dovuto abbandonare il reality. Queste percentuali: Tommaso Zorzi 55%, Maria Teresa Ruta 32%, Giacomo Urtis 6,8%, Cristiano Malgioglio 6,2%. I concorrenti sono rimasti malissimo. Dayane Mello è scoppiata a piangere perché veva legato moltissimo con lui e Maria Teresa Ruta ha sollevato la possibilità che in realtà Cristiano fosse il preferito, non l’eliminato. Ma la conduttrice si sbagliava. Pupo ha quindi accusato i concorrenti di nominare le persone e poi piangere per la loro uscita poi, dopo i saluti di rito, Malgioglio si è chiuso la porta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra lo sgomento di tutti,compresi,Malgiolgio è uscito dal GF Vip. Finito lunedì scorso in nomination con Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, al momento del verdetto comunicato in Casa da Tommaso, il paroliere ha dovuto abbandonare il reality. Queste percentuali: Tommaso Zorzi 55%, Maria Teresa Ruta 32%, Giacomo Urtis 6,8%,6,2%. I concorrenti sono rimasti malissimo. Dayane Mello è scoppiata a piangere perché veva legato moltissimo con lui e Maria Teresa Ruta ha sollevato la possibilità che in realtàfosse il preferito, non l’eliminato. Ma la conduttrice si sbagliava. Pupo ha quindi accusato i concorrenti di nominare le persone e poi piangere per la loro uscita poi, dopo i saluti di rito,si è chiuso la porta ...

solouncirco : RT @lontanissimo_: Cristiano Malgioglio fuori dopo due settimane e i comodini pieni di polvere lì da tre mesi #gfvip - fran_bass : Io credo che l'eliminazione, anche se ingiusta, di Malgioglio non è colpa dei fandom ma del fatto che tutti si aspe… - fourleafclo98 : RT @aidalaverdadera: Giacomo non solo sei dentro senza merito alcuno ma hai anche vinto contro Cristiano credo tu sia nemico del tuitter e… - ecilaimrev : RT @blueseauis: ma che problemi avete per voler davvero fuori Cristiano ma ce la fate? Non vi rendete conto di che personaggio pazzesco è M… - Natyvlsqz15 : @farfallabianc19 No, perche volevano tutti fuori Cristiano. -