Funerali Claudio Caponetti senza gonfalone, la rabbia del centrodestra (Di sabato 19 dicembre 2020) Scomparsa di Claudio Caponetti, riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del centrodestra di Pomezia. "Il centro destra unito di Pomezia si associa al cordoglio dei tantissimi cittadini di Pomezia per la scomparsa di Claudio Caponetti, grande Sindaco di Pomezia e figura storica della nostra città. Nel contempo stigmatizza il comportamento deprecabile di questa amministrazione che è stata completamente assente ai Funerali di Claudio Caponetti. I cittadini si sono meravigliati che non vi fosse in chiesa neanche il gonfalone della città di Pomezia. In più occasioni abbiamo denunciato l'irriguardoso comportamento di questa amministrazione nei confronti degli avversari politici, ma di fronte alla morte non ci aspettavamo questo ...

