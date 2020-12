French Montana | Jim Jones | Harry Fraud | in arrivo Bada Bing

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020) E’ stata annunciata la nuova collaborazione di Jimcon, ospite d’eccezione. Il pezzo è: di cosa si tratta? Di Jim, rapper e regista, ci sarebbe molto da dire. La sua carriera è iniziata nel 2004 con il primo album solista, On my way to church. A questo lavoro ne sono seguiti due negli anni successivi, Harlem: Diary of a summer (2005) e Hustler’s P.O.M.E. (2006). L’ultimo in ordine di tempo è dello scorso anno, e si tratta di El Capo (2019). Nella sua storia musicale figura un Urban Music Award vinto nel 2009, insieme a Ron Browz e Juelz Santana, nella categoria Miglior Collaborazione. Quando ad, è un ...