Frasi sulla vita: ecco le migliori di oggi 19 Dicembre

Frasi sulla vita – La vita è il bene più prezioso, bene da tutelare, da proteggere, da apprezzare. E come non apprezzare questo bene? La vita è una sola e si deve vivere a pieno, si deve cercare la felicità. Vediamo insieme le più belle Frasi sulla vita.

C'è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. – Sigmound Freud

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo. – Morrissey

Il meglio della vita lo si passa a dire "è troppo presto" e poi "è troppo tardi". – Gustave Flaubert

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. – Oscar Wilde

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona hai già ...

