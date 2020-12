Frasi della buonanotte | ecco le migliori di oggi 19 Dicembre

Leggi su giornal

(Di sabato 19 dicembre 2020)– Quando cala la notte un’intensa giornata è alle spalle, dedicare un po’ del proprio tempo per augurare a qualcuno laè qualcosa di straordinario. La notte è la giusta dose di ricarica per affrontare il prossimo giorno che verrà. Vediamo insieme leledel 19E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.(Paulo Coelho) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanzevita ...