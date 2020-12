Francesco Totti dal Covid alla svolta giovanile | ecco cosa fa

Leggi su kronic

(Di sabato 19 dicembre 2020), ha vinto la partita più difficile e ora ritrova il sorriso grazie ai figli.il Capitano come non lo vedevamo da molto tempo(Instagram)ha vinto la partita più difficile della sua vita, e purtroppo non parliamo di calcio. Dopo la morte del padre Enzo a causa del Coronavirus a ottobre, non è trascorso neanche un mese che il Capitano è risultato positivo al tampone molecolare. La diagnosi ha fatto tremare i tifosi della Roma ma sopratutto ha recato molta preoccupazionefamiglia del Capitano.I giorni di dolore per la morte del padre Enzo sono stati seguiti da attimi di terrore per le sue condizioni fisiche a causa della diagnosi: una polmonite bilaterale. Il 2 novembre è uscita la ...