“Fragranza di reato”. Lo sfondone dell’avvocato Conte in tv (Video) (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – “La Fragranza di reato” dice Conte alla nazione in tv: che buon profumo di reato, appena sfornato. L’ex avvocato del popolo sembra proprio non sia mai stato neanche avvocato. Sì perché ieri, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, il premier è caduto in uno degli errori più grossolani. Infatti ha scambiato la flagranza di reato, ossia la caratteristica di un reato di essere Contestato nel momento esatto in cui viene commesso – da cui l’espressione “essere colti in flagrante”, sul fatto – con la Fragranza di reato, che non esiste. Semmai la Fragranza riguarda il pane appena sfornato. Un profumo irresistibile, intenso, che sa di buono, di fresco, di Natale. Qualcosa che ha ben poco a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – “Ladi” dicealla nazione in tv: che buon profumo di, appena sfornato. L’ex avvocato del popolo sembra proprio non sia mai stato neanche avvocato. Sì perché ieri, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, il premier è caduto in uno degli errori più grossolani. Infatti ha scambiato la flagranza di, ossia la caratteristica di undi esserestato nel momento esatto in cui viene commesso – da cui l’espressione “essere colti in flagrante”, sul fatto – con ladi, che non esiste. Semmai lariguarda il pane appena sfornato. Un profumo irresistibile, intenso, che sa di buono, di fresco, di Natale. Qualcosa che ha ben poco a ...

