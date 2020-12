Fortnite Operazione Coi Fiocchi Guida | Come completare gli Incarichi

(Di sabato 19 dicembre 2020) L’Coiper il Winterfest 2020 diè iniziata con nuoviogni giorno e tante ricompense gratuite, skin natalizie nel negozio, modalità, aerei, armi e quanto altro ancora. Scopriamo insieme tutto quello che offre egligiornalieri.Coi: Tante novità per il Natale 2020 diFino al 5 Gennaio 2021 potretenuoviogni giorno e ricevere ricompense esclusive da ciascuno di essi, tra cui il dorso decorativo ben impacchettato Scudo a sorpresa, il piccone a globi innevati Sfere di ghiaccio, coperture, deltaplani e molto altro. Hai gia saputo di tutte le novità della Stagione 5 ...

Il Natale sta arrivando, lo spirito delle feste è talmente forte che anche il mondo videoludico non riesce resistere e si illumina di una luce magica chiamata anche "eventi invernali", del r ...Come promesso dai vertici di casa Epic Games, la giornata di venerdì 18 dicembre accoglie l'avvio dell'evento speciale di Natale in Fortnite: Battaglia Reale. Battezzato Operazione coi Fiocchi, ...