Formula 1 | svelato il nome della nuova Ferrari | verrà presentata direttamente in pista

Leggi su sportface

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il team principalMattia Binotto, nella consueta chiacchierata con la stampa prima di Natale, ha rivelato alcune novità relative alla vetturascuderia di Maranello in vista del 2021. Lasi chiamerà SF21 – che sta per Scuderia2021 – ein maniera insolita. Non ci sarà infatti una vera e propria presentazione come spesso accade, bensì la macchina sarà svelata solamente in, in occasione dei test in quel di Barcellona dall’1 al 3 marzo. La squadra e i piloti verranno invece presentati a febbraio. SportFace.