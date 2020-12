Fonseca: "L'Atalanta è forte, ma lo è anche la Roma. Farò due o tre cambi di formazione" (Di sabato 19 dicembre 2020) Conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Atalanta-Roma, gara della 13ª giornata di Serie A. Leggi su 90min (Di sabato 19 dicembre 2020) Conferenza stampa di Pauloalla vigilia di, gara della 13ª giornata di Serie A.

romaforever_it : GASPERINI: 'Gomez? Voglio parlare di calcio. Fonseca ha fatto un gran lavoro' - Atalanta_BC : #Gasperini: “Fonseca ha fatto un ottimo lavoro, sono cresciuti nel tempo” “Fonseca did a great job, they have grown… - forzaroma : #Gasperini: 'La Roma è una big in Serie A, #Fonseca ha fatto un gran lavoro' #ASRoma #Atalanta #AtalantaRoma - CINZIA37335023 : RT @ilRomanistaweb: Fonseca: 'Farò due o tre cambi al massimo. Pedro può essere un'opzione' ???'Con l'Atalanta partita fisica e difficile.… - sportli26181512 : Atalanta-Roma, Fonseca: 'Farò due o tre cambi, Scudetto? È ancora presto': Giallorossi ospiti dell'Atalanta domenic… -