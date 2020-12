Folla nelle strade dello shopping. (Di sabato 19 dicembre 2020) Gran Folla nelle strade dello shopping a Napoli. Moltissime le persone in giro, tra via Toledo, piazza dei Martiri, il lungomare ma anche nelle viuzze del centro antico. File si sono formate davanti ... Leggi su gazzettadinapoli (Di sabato 19 dicembre 2020) Grana Napoli. Moltissime le persone in giro, tra via Toledo, piazza dei Martiri, il lungomare ma ancheviuzze del centro antico. File si sono formate davanti ...

SkyTG24 : Folla quest’oggi in centro a #Roma, in particolare nelle vie dello shopping, dove tanta gente si è riversata per gl… - ConteOliviero : RT @qn_giorno: #Covid, a #Milano folla nelle vie dello shopping. E c'è chi non rinuncia all'aperitivo - GranchiTatiana : RT @qn_giorno: #Covid, a #Milano folla nelle vie dello shopping. E c'è chi non rinuncia all'aperitivo - qn_giorno : #Covid, a #Milano folla nelle vie dello shopping. E c'è chi non rinuncia all'aperitivo - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, folla nelle vie dello shopping a Napoli #napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Folla nelle Covid: folla nelle strade dello shopping a Napoli Agenzia ANSA Cesena – Lite condominiale finisce nel sangue: condomino accoltella vicino, poi si costituisce

Sabato mattina vittima e omicida si sarebbero incrociati nel vialetto adiacente al parcheggio confinante col Parco “Fornace Marzocchi”, a poca distanza dalle loro abitazioniUna lite tra vicini è degen ...

Shopping natalizio: Roma chiuse stazioni Spagna e Flaminio a causa della folla

Folla e assembramenti nelle città italiane nell'ultimo weekend prima delle nuove restrizioni che varranno in tutta Italia nei giorni delle festività. Chiuse ...

Sabato mattina vittima e omicida si sarebbero incrociati nel vialetto adiacente al parcheggio confinante col Parco “Fornace Marzocchi”, a poca distanza dalle loro abitazioniUna lite tra vicini è degen ...Folla e assembramenti nelle città italiane nell'ultimo weekend prima delle nuove restrizioni che varranno in tutta Italia nei giorni delle festività. Chiuse ...