Focolaio Covid durante il funerale | contagiata tutta la famiglia del morto

(Di sabato 19 dicembre 2020) In Pugliaun funerali: contagiati i familiari del defunto Undi Coronavirus è scoppiato a Collepasso, in provincia di Lecce, in seguito a uncelebrato lo scorso 6 dicembre. A distanza di alcuni giorni è venuto fuori che molti familiari del defunto, dopo aver preso parte alla cerimonia, sono risultati positivi al. Nello specifico, la moglie del defunto è stata ricoverata in ospedale, mentre il figlio, il fratello e le cognate dell’uomo hanno avuto esito positivo al tampone e sono in isolamento, sebbene con sintomi più lievi e non tali da richiedere il ricovero in ospedale. Le dichiarazioni del Sindaco Sulla vicenda è intervenuto il Sindaco del comune del Salento, Paolo Menozzi, disponendo una serie di restrizioni per i funerali, per evitare ...