Flick | niente Fifa The Best | “Volevo vincere ma bravo Klopp Deluso per il mio staff”

Nonostante la stagione senza precedenti del Bayern Monaco, il tecnico dei bavaresi Hansi Flick non è riuscito a battere i suoi colleghi come allenatore dell'anno per il premio Fifa The Best. Jurgen Klopp ha trionfato grazie alla Premier League conquistata dopo un digiuno di trent'anni per il suo Liverpool. Intervenuto a margine della sfida contro il Leverkusen, il manager dei tedeschi ha risposto proprio ad alcune domande relativamente alla sua "sconfitta".Flick: "Deluso per il mio staff ma..."caption id="attachment 1053857" align="alignnone" width="518" Flick Bayern (Getty Images)/caption"Sono davvero felice per Lewandowski e Neuer, hanno meritato i rispettivi premi. Entrambi hanno disputato una stagione sensazionale", ha esordito ...

Flick: «A Klopp il premio The Best? C'è delusione nel mio staff»

