Fiorentina-Verona | Prandelli | Buona prestazione | ma dobbiamo essere più incisivi davanti

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il risultato di 1-1 non può soddisfare la(ancora a secco di vittorie in campionato da circa due mesi), ma il tecnico viola Cesarevede aspetti positivi nellacontro ...

SkySport : FIORENTINA-VERONA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Veloso (8’) ? rig. #Vlahovic (19’) ? SERIE A – 13^ giornata ??… - Sportstz_ : #SerieA ???? FT | Fiorentina 1-1 Verona - VittoRoto : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaVerona 1-1: rigori protagonisti al 'Franchi', slitta la prima vittoria di Prandelli [@VittoRoto]… - solopallone : Serie A: Fiorentina-Verona 1-1 - milansette : Serie A, Fiorentina-Verona 1-1 -

Le dichiarazioni dell’allenatore croato dopo il pareggio esterno contro i viola L’allenatore dell‘Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato a margine del pareggio contro la Fiorentina: DIREZIONE ARBITRALE ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina fallisce una nuova possibilità di tornare al successo in campionato pareggiando per 1-1 in casa contro il Verona. Stesso risultato di tre giorni fa contro il Sassuo ...