Fiorentina-Verona | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) La 13a giornata di Serie A parte con l’anticipo delle 15.00 del sabato. In campo. Prandelli alla ricerca dei 3 punti per scacciare il periodo difficile e rilanciare i viola. Queste le(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribéry, Vlahovic. A disp.: Terracciano, Martinez Quarta, Biraghi, Borja Valero, Kouame, Saponara, Lirola, Caceres, Montiel, Cutrone, Callejon, Pulgar. All.: Cesare Prandelli. Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Udogie, Ilic, Cetin, Ruegg, Magnani, Yeboah, Danzi, Colley, Bertini. All. Ivan Juric. Foto: Twitter ...