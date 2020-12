Fiorentina-Verona 1-1 | rigori di Miguel Veloso e Vlahovic

(Di sabato 19 dicembre 2020) Finisce 1-1 (dinei primi venti minuti), una partita fatta di calcio più che di calci, illuminata (poco) da qualche piccolo lampo dei giocatori più tecnici. Terzo punto viola della gestione Prandelli, davvero poco per le ambizioni di questa squadra, impaurita e contratta nonostante l'assenza del pubblico, imbrigliata da unin piena emergenza ma leggermente più lucido dei viola. La cronaca. La partita si sbocca subito: al 2’ contatto tra Barreca e Salcedo, nessun dubbio per Fourneau nel concedere il rigore, poi lungo conciliabolo al Var e decisione confermata. Dal dischetto realizzaall’8’. Subito una replica viola: Barreca imbecca, il colpo di testa è fuori di ...

SkySport : FIORENTINA-VERONA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Veloso (8’) ? rig. #Vlahovic (19’) ? SERIE A – 13^ giornata ??… - Sportstz_2 : RT @Sportstz_: #SerieA ???? FT | Fiorentina 1-1 Verona - clikservernet : La Fiorentina non sa più vincere: un altro pareggio contro il Verona - Noovyis : (La Fiorentina non sa più vincere: un altro pareggio contro il Verona) Playhitmusic - - Sportstz_ : #SerieA ???? FT | Fiorentina 1-1 Verona -

Bene quasi tutta la difesa e buono l'impatto di Rüegg, ma c'è anche chi per un motivo o per l'altro oggi ha "steccato" È stata, parlando molto francamente, una partita piuttosto brutta quella vista og ...