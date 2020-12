Fiorentina-Verona 1-1 | Prandelli rimanda ancora la vittoria

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 dicembre 2020) Finisce in pareggio (1-1)non riescea vincere. E’ il secondo 1-1 consecutivo dopo quello con il Sassuolo. Va in vantaggio ilall’8? con un rigore abbastanza dubbio concesso da Fourneau su fallo di Barrea su Salcedo. A trasformare è Miguel Veloso. Poco dopo, al 19?, un altro rigore, stavolta per la, per fallo di Gunter su Vlahovic (che segna). Tutto nel primo tempo. E’ dal dicembre 2013 che lanon riesce a battere ilal Franchi in Serie A. Negli ultimi quattro incroci a Firenze ci sono stati due pareggi e due sconfitte. L'articolo ilNapolista.