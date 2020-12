Fiorentina Verona 1-1 LIVE | Magnani vicino al gol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita 1? CALCIO DI RIGORE PER IL– Salcedo si divincola in area. Barreca lo tampona arrivando da dietro. L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. 6? GOL– Miguel Veloso freddissimo dal dischetto. Palla da una parte e portiere dall’altra. 13? Ammonizione– Giallo per Bonaventura per una sbracciata su Ceccherini. 19? ...