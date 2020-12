Fiorentina-Verona 1-1, le pagelle di CalcioWeb: la partita si decide dal dischetto [FOTO] (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è aperta la 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Fiorentina e Verona in una partita interessante per la classifica di entrambe, sfida equilibrata come confermano le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida ha confermato il periodo di forma delle due squadre, gli uomini di Juric continuano a giocare un buon calcio e sono molto concreti, l’11 di Prandelli è ancora in difficoltà e la classifica continua ad essere preoccupante. La sfida si è decisa su calcio di rigore, dopo 8 minuti quello trasformato da Veloso, al 19? la risposta di Vlahovic. Nella ripresa qualche occasione da una parte e dell’altra, ma senza trovare la via della rete. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è aperta la 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontatein unainteressante per la classifica di entrambe, sfida equilibrata come confermano lepubblicate dalla redazione di. La sfida ha confermato il periodo di forma delle due squadre, gli uomini di Juric continuano a giocare un buon calcio e sono molto concreti, l’11 di Prandelli è ancora in difficoltà e la classifica continua ad essere preoccupante. La sfida si è decisa su calcio di rigore, dopo 8 minuti quello trasformato da Veloso, al 19? la risposta di Vlahovic. Nella ripresa qualche occasione da una parte e dell’altra, ma senza trovare la via della rete. Finisce 1-1, in alto laGALLERY con le ...

sscalcionapoli1 : La Fiorentina non riesce più a vincere: 1-1 al Franchi con il Verona. A segno Veloso e Vlahovic #SerieATIM… - keneonwuakpa : La Fiorentina è di una pochezza offensiva allucinante e stanno mancando i dribbling e passaggi chiave di Ribéry: og… - UgoBaroni : RT @SkySport: FIORENTINA-VERONA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Veloso (8’) ? rig. #Vlahovic (19’) ? SERIE A – 13^ giornata ?? - infoitsport : Diretta Fiorentina-Verona ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming - infoitsport : Verona, Veloso si riprende i rigori: la gerarchia dopo il gol contro la Fiorentina -