Fiorentina-Verona 1-1 | finisce in parità al Franchi

AnsaToscana : Serie A: Fiorentina-Verona 1-1. Due rigori hanno deciso la sfida del Franchi #ANSA - AnsaVeneto : Serie A: Fiorentina-Verona 1-1. Due rigori hanno deciso la sfida del Franchi #ANSA - Pall_Gonfiato : #HellasVerona, #Juric: 'I ragazzi hanno fatto gagliarda' - sportli26181512 : Prandelli: 'La fortuna a volte è da un'altra parte. Ma io continuo a crederci': Prandelli: 'La fortuna a volte è da… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Juric: 'Mi faccio i complimenti. Ho abbracciato i miei, grandissimi...': Juric: 'Mi faccio i complimenti. Ho abbraccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Verona

FIRENZE - Il digiuno di vittorie della Fiorentina e di Prandelli prosegue. Proprio come tre giorni fa contro il Sassuolo, la sfida con il Verona termina con un pareggio per 1-1 in rimonta. Il punto ...La Fiorentina ottiene il terzo pareggio casalingo consecutivo con lo stesso risultato: anche contro il Verona finisce 1-1. Prandelli resta in fondo alla classifica, quartultimo a 11 punti, appena ...