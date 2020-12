Fiorentina-Verona 0-1 | rigore contestatissimo di Veloso LIVE

(Di sabato 19 dicembre 2020)sono in campo, avvio choc per i viola. Dopo un minuto l'arbitro assegna unalmolto dubbio, ma lo conferma al Var dopo sei minuti di incertezza tra le proteste ...

sportface2016 : MOVIOLA #FiorentinaVlahovic | Secondo rigore del match, contatto #Gunter-#Vlahovic - UCommentator2 : Fiorentina Verona è finita ai rigori a quanto pare - HellasVeronaFC : ?? | #FiorentinaVerona 1-1 ?? | 24' pt ? | Buona ripartenza del Verona bloccata dal difensore viola Igor. Nell'azione… - AlbertoFavilla : @Gazzetta_it che arnitro scarso Forneau. Dà un rigore 'non certo'al Verona e poi commette secondo errore con rigore… - Fiorentinanews : #FiorentinaVerona 1?-1? 19' GOOOOL! #Vlahovic!!! L'arbitro assegna il calcio di rigore per i viola dopo un fallo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Verona

"Non c’è bisogno di chiedere scusa a Juric" ha aggiunto Pradè. "I discorsi di Milik e di Piatek lasciano tutti il tempo che trovano. Ci sono state operazioni che abbiamo provato a fare a luglio, non c ...MOVIOLA Fiorentina-Verona: contatto Gunter-Vlahovic, è rigore e il serbo fa gol. Seconda rete di fila per l'attaccante della viola ...