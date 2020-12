Fiorentina, Prandelli: “Stiamo migliorando, abbiamo dato una risposta forte. Con la Juventus…” (Di sabato 19 dicembre 2020) L'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Verona:"Il risultato di oggi non deve influire nella testa dei giocatori, nelle ultime due partite non ci è mancata la prestazione. Dobbiamo migliorare in fase offensiva e in alcuni momenti della partita portiamo troppi pochi uomini in area di rigore. I ragazzi hanno dato una risposta forte, con la Juventus sarà dura ma vogliamo arrivare mentalmente pronti. Oggi abbiamo rischiato poco, vedo che la squadra è migliorata. Personalmente provo un grande senso di responsabilità in questo momento".caption id="attachment 1067939" align="alignnone" width="3000" Prandelli, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) L'allenatore della, Cesareha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Verona:"Il risultato di oggi non deve influire nella testa dei giocatori, nelle ultime due partite non ci è mancata la prestazione. Dobbiamo migliorare in fase offensiva e in alcuni momenti della partita portiamo troppi pochi uomini in area di rigore. I ragazzi hannouna, con la Juventus sarà dura ma vogliamo arrivare mentalmente pronti. Oggirischiato poco, vedo che la squadra è migliorata. Personalmente provo un grande senso di responsabilità in questo momento".caption id="attachment 1067939" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

