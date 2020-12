Fiorentina, Pradè: «Senza tifosi viviamo un momento di depressione» (Di sabato 19 dicembre 2020) Daniele Pradè ha parlato prima di Fiorentina-Verona Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Verona. tifosi – «La preSenza dei tifosi ci serve. Stiamo vivendo una depressione particolare, per noi la preSenza dei tifosi è fondamentale. Li ringrazio a nome di tutta la società». JURIC – «Sono malintesi che esistono nel nostro mondo. Mi sono sentito con D’Amico, che è un mio amico. Stimo molto Juric. Gli faccio un grande in bocca al lupo, ma spero che oggi ci lascino i tre punti». MERCATO – «Abbiamo creato una rosa ampia proprio perché c’erano i cinque cambi, doveva essere questa la nostra arma determinante. Speriamo che il tempo ci porti a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Danieleha parlato prima di-Verona Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Verona.– «La predeici serve. Stiamo vivendo unaparticolare, per noi la predeiè fondamentale. Li ringrazio a nome di tutta la società». JURIC – «Sono malintesi che esistono nel nostro mondo. Mi sono sentito con D’Amico, che è un mio amico. Stimo molto Juric. Gli faccio un grande in bocca al lupo, ma spero che oggi ci lascino i tre punti». MERCATO – «Abbiamo creato una rosa ampia proprio perché c’erano i cinque cambi, doveva essere questa la nostra arma determinante. Speriamo che il tempo ci porti a ...

