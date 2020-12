Filippo Nardi | prime parole dopo la squalifica | frecciatina ad Antonella Elia

Leggi su chedonna

(Di sabato 19 dicembre 2020)rompe il silenzioladal Grande Fratello Vip 2020: le scuse e il durissimo attacco adrompe il silenzioessere statoto dal Grande Fratello Vip 2020 tornando sui social prima per scusarsi e poi per rispondere adche, in un’intervista rilasciata ai microfoni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it