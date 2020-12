Filippo Nardi espulso, Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta (Di sabato 19 dicembre 2020) Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello Vip con Samantha De Grenet che ha attaccato duramente Maria Teresa Ruta Ultima puntata davvero bollente quella del Grande Fratello Vip. Prima l’esclusione di Filippo Nardi dopo le sue battute sessiste, poi l’eliminazione a sorpresa di Cristiano Malgioglio. Infine, non sono finite le polemiche con Samantha De Grenet che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello Vip conDeche hato duramenteUltima puntata davvero bollente quella del Grande Fratello Vip. Prima l’esclusione didopo le sue battute sessiste, poi l’eliminazione a sorpresa di Cristiano Malgioglio. Infine, non sono finite le polemiche conDeche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip 2020, Filippo Nardi squalificato: «Chiedevo se stavo esagerando ma non mi ha detto niente nessu… - MandronePeppe : RT @tvblogit: Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip 5 (video) - Gregorio_8200 : Filippo Nardi. Sei durato, quanto un gatto in tangenziale. Ma credo che al tuo posto era meglio se mettevano un gatto. -