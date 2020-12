Filippo Nardi dopo la squalifica al GF Vip Finita la puntata e la sua esperienza nella Casa | il Conte reagisce così

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020)ha concluso l’avventura del ‘Grande Fratello Vip’ come tanti anni fa, ovvero con ladal programma per comportamenti inaccettabili. Questo l’annuncio di Alfonso Signorini: “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip. E’ un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”. Poi è stato chiamato in confessionale ed è stato spiazzato dalle parole di Alfonso, poi l’inquilino ha preso coscienza di ciò che ha fatto, ma ha fatto un appunto da fare: “Questa non è violenza, era in tono scherzoso”. Il conduttore non è stato d’accordo con l’inquilino e lo ha ripreso duramente: “Questo non è uno ...