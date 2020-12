Figlia ribelle all'Islam: papà violento condannato (Di sabato 19 dicembre 2020) Pavia, 19 dicembre 2020 - La Figlia dodicenne a una festa in un centro estivo si era tolta il velo dal capo: il padre le aveva imposto di indossarlo, con l'uso della forza. Quando il genitore era ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) Pavia, 19 dicembre 2020 - Ladodicenne a una festa in un centro estivo si era tolta il velo dal capo: il padre le aveva imposto di indossarlo, con l'uso della forza. Quando il genitore era ...

Figlia ribelle all'Islam: papà violento condannato

Pavia, 48enne egiziano tirava pugni e fibbiate alla ragazza se si toglieva il velo ad una festa oppure se non pregava e non accudiva la sorella più piccola ...

Pavia, 48enne egiziano tirava pugni e fibbiate alla ragazza se si toglieva il velo ad una festa oppure se non pregava e non accudiva la sorella più piccola ...