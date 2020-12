zazoomblog : Fiamme al santuario delle Grazie a Genova suore allontanate - #Fiamme #santuario #delle #Grazie - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Fiamme al santuario delle Grazie a Genova, suore allontanate. Crollata parte del tetto #ANSA - AnsaLiguria : Fiamme al santuario delle Grazie a Genova, suore allontanate. Crollata parte del tetto #ANSA - genovatoday : Voltri, Santuario delle Grazie in fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme santuario

Agenzia ANSA

GENOVA - Incendio al santuario Madonna delle Grazie, a Genova Voltri. Le fiamme sono partite da una stufa a legna. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre ma le operazioni sono complic ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...