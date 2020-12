FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO/ In Cina sta per arrivare il Dongzhi! (Di sabato 19 dicembre 2020) Fra le tradizioni più particolari delle FESTIVITÀ di DICEMBRE in TUTTO il MONDO, c'è anche la notte di Yalda in Iran: ecco cosa si celebra! Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020) Fra le tradizioni più particolari dellediinil, c'è anche la notte di Yalda in Iran: ecco cosa si celebra!

amnestyitalia : #PatrickZaki Il 7 gennaio è il Natale copto, festività della Chiesa cristiana copta ortodossa a cui appartiene Patr… - News24Italy : #Coronavirus, Conte illustra il decreto-legge per le festività natalizie: «Zona rossa nei giorni festivi» - News24Italy : #Il Natale in uno dei borghi più belli d’Italia: tutti gli eventi durante le festività a Montagnana - Agimegitalia : Nuovo #Decreto Legge su #misure restrittive nelle #festività: ecco il #TESTO INTEGRALE pubblicato in #GAZZETTA… - lavocediasti : Il Consiglio dei Ministri sta per approvare il decreto legge con le norme per le festività. La ristorazione resterà… -

Ultime Notizie dalla rete : FESTIVITÀ DICEMBRE Italia zona rossa, a Natale ipotesi «due congiunti non conviventi» a tavola Corriere della Sera