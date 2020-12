Ferrari | Sainz | “Un giorno speciale per me | non vedo l’ora di lavorare con Leclerc”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 dicembre 2020) “E’ unper me, indosso la maglietta rossa per la prima volta e non potrei essere più pronto“. Queste le prime parole del nuovo pilota dellaCarlos, che nel Mondiale 2021 sarà al volante della vettura della scuderia di Maranello. “Chiedo scusa se il mio italiano ha delle lacune, ma farò di tutto per migliorare la lingua – ha proseguito lo spagnolo –consarà un grande piacere. Mi auguro che la situazione al ritorno in pista sia migliore di quella attuale“. SportFace.