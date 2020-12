Ferrari - Primo giorno a Maranello per Carlos Sainz (Di sabato 19 dicembre 2020) L'avventura di Carlos Sainz in rosso è ufficialmente iniziata. Il pilota spagnolo è arrivato ieri a Maranello, dove ha iniziato a conoscere la squadra ed è salito sulla Ferrari SF20 per iniziare a personalizzare il posto di guida. Per vedere il ventiseienne in pista bisognerà però aspettare: il Cavallino svelerà nelle prossime settimane la sua nuova monoposto, che prenderà il nome di Ferrari SF21, ma Sainz correrà il suo Primo Gran Premio solo a marzo, quando inizierà la stagione 2021 del mondiale di Formula 1. La coppia più giovane degli ultimi cinquant'anni. Il nuovo compagno di squadra di Charles Leclerc, dopo aver effettuato il cosiddetto "seat-fit" al suo nuovo sedile, ha incontrato i meccanici e gli ingegneri della Rossa, partecipando alle consuete riunioni di ... Leggi su quattroruote (Di sabato 19 dicembre 2020) L'avventura diin rosso è ufficialmente iniziata. Il pilota spagnolo è arrivato ieri a, dove ha iniziato a conoscere la squadra ed è salito sullaSF20 per iniziare a personalizzare il posto di guida. Per vedere il ventiseienne in pista bisognerà però aspettare: il Cavallino svelerà nelle prossime settimane la sua nuova monoposto, che prenderà il nome diSF21, macorrerà il suoGran Premio solo a marzo, quando inizierà la stagione 2021 del mondiale di Formula 1. La coppia più giovane degli ultimi cinquant'anni. Il nuovo compagno di squadra di Charles Leclerc, dopo aver effettuato il cosiddetto "seat-fit" al suo nuovo sedile, ha incontrato i meccanici e gli ingegneri della Rossa, partecipando alle consuete riunioni di ...

